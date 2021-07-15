"Нашел правильную дорогу". Сергей Галанин рассказал о Петре Мамонове

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Музыкант Сергей Галанин отреагировал на сообщения о смерти Петра Мамонова.

"Если в рок-н-роле и может быть самый правильный, я не скажу слово святой человек, но на пути к этому, – это, конечно же, Петр Николаевич, который мог совмещать и вроде бы такой не очень правильный рок-н-рол с мыслями о небе и о боге. Для меня это какой-то разрыв, я до сих пор не могу понять, в какую сторону двигаться. А он как-то нашел правильную дорогу, дорогу к богу", – отметил он в беседе с Москвой 24.

Актер и музыкант Петр Мамонов скончался в возрасте 70 лет 15 июля.

1 июля стало известно, что Петр Мамонов находится в реанимации больницы в Коммунарке с коронавирусом. По словам жены музыканта, его состояние резко ухудшилось после нескольких дней домашнего лечения.

В августе 2019 года Мамонов пережил инфаркт. Тогда его госпитализировали в реанимацию городской клинической больницы № 1 имени Пирогова, где ему сделали первую операцию. В сентябре того же года врачи провели повторную операцию, а уже в ноябре он вернулся к творческой деятельности.

Мамонов получил известность как музыкант и лидер рок-группы "Звуки Му", был успешен в кино и театре.