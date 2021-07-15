Жена Мамонова опровергла информацию об отказе почек у музыканта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Супруга и менеджер основателя группы "Звуки Му" Петра Мамонова Ольга опровергла сообщения о том, что у него отказывают почки, сообщает ТАСС.
При этом его состояние остается крайне тяжелым с отрицательной динамикой. Он остается на ИВЛ и в медикаментозном сне.
Ранее жена артиста говорила, что врачи начали постепенно выводить Мамонова из искусственной комы. Она добавила, что видела, как муж пошевелил пальцем.
1 июля стало известно, что Петр Мамонов находится в реанимации больницы в Коммунарке с коронавирусом. По словам жены музыканта, его состояние резко ухудшилось после нескольких дней домашнего лечения.
Супруги находились в деревне в Наро-Фоминске, поэтому факт заражения Ольга объяснить не смогла.
Жена Мамонова сообщила о его состоянии