Жена Мамонова опровергла информацию об отказе почек у музыканта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Супруга и менеджер основателя группы "Звуки Му" Петра Мамонова Ольга опровергла сообщения о том, что у него отказывают почки, сообщает ТАСС.

При этом его состояние остается крайне тяжелым с отрицательной динамикой. Он остается на ИВЛ и в медикаментозном сне.

Ранее жена артиста говорила, что врачи начали постепенно выводить Мамонова из искусственной комы. Она добавила, что видела, как муж пошевелил пальцем.

1 июля стало известно, что Петр Мамонов находится в реанимации больницы в Коммунарке с коронавирусом. По словам жены музыканта, его состояние резко ухудшилось после нескольких дней домашнего лечения.

Супруги находились в деревне в Наро-Фоминске, поэтому факт заражения Ольга объяснить не смогла.

