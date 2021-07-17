Прощание с Петром Мамоновым. Прямой эфир





В Донском монастыре проходит церемония прощания с основателем и лидером андеграундной группы "Звуки Му", актером Петром Мамоновым. Проститься пришли близкие люди, друзья и коллеги артиста.

Музыкант и актер Петр Мамонов скончался 15 июля в возрасте 70 лет. Последние дни жизни он проходил лечение от коронавируса в больнице в Коммунарке.

Музыкант Сергей Галанин, комментируя утрату Москве 24, назвал Мамонова самым правильным человеком в рок-н-ролле. Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук охарактеризовал Мамонова как духовного человека и замечательного художника.

Режиссер Павел Лунгин, много раз снимавший Мамонова в своих фильмах, сказал, что Петр был особенным, таких людей режиссер не встречал и не встретит больше никогда.

Актер Вилле Хаапасало, назвав Петра Мамонова великим человеком и актером, отметил также, что Мамонов всегда с большим уважением относился ко всем, кто работал вместе с ним.

Петр Мамонов родился в Москве 14 апреля 1951 года в семье специалиста по доменным печам и переводчицы скандинавской литературы. В середине 1960-х годов, будучи школьником, он основал свою первую группу "Экспресс", пробовал ставить спектакли и сочинял стихи.

После школы Мамонов поступил в Московский полиграфический институт, но бросил учебу. Об этом периоде жизни он вспоминать не любил. Мамонов пробовал себя в разных профессиях, в числе которых наборщик в типографии, корректор и заведующий отделом писем в журнале "Пионер".

Мамонов организовал известную рок-группу "Звуки Му" в 1980-х годах. Коллектив гастролировал по Европе и США, музыкантам даже удалось издать альбом в Лондоне.

В 1990-х годах Мамонов пробует себя в качестве актера. На его счету более 10 ролей, в числе которых "Игла", "Остров", "Царь" и другие фильмы. За работу над картиной "Остров" актер удостоился наград "Золотой орел" и "Ника".

В 2021 году Владимир Путин наградил Петра Мамонова Орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.