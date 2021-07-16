Прощание с Петром Мамоновым состоится 17 июля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым состоится 17 июля в Донском монастыре, сообщила его вдова Ольга. По ее словам, отпевание начнется в 09:30 в главном соборе.

Похороны пройдут в подмосковном городе Верее, где музыкант жил последние 25 лет.

15 июля Мамонов скончался. Ему было 70 лет.

1 июля стало известно, что Петр Мамонов находится в реанимации больницы в Коммунарке с коронавирусом. По словам жены музыканта, его состояние резко ухудшилось после нескольких дней домашнего лечения. Супруги находились в деревне в Наро-Фоминске, поэтому факт заражения Ольга объяснить не смогла.

Петр Мамонов получил известность как музыкант и лидер андеграундной рок-группы "Звуки Му". Он также снимался в кино. За роль в картине "Остров" Павла Лунгина артист был удостоен множества наград.