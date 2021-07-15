Музыкант и актер Петр Мамонов умер на 71-ом году жизни

На кинотеатре "Художественный" появилась надпись в память о Петре Мамонове. Музыкант и актер скончался на 71-ом году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

Последние недели артист находился на ИВЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.