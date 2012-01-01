Украинские войска атаковали Запорожскую АЭС, в результате чего пострадала одна градирня. По данным местных властей, угрозы парового взрыва и каких-либо других последствий нет. При этом Владимир Зеленский возложил всю ответственность за инцидент на Россию. Как в мире отреагировали на произошедшее, расскажет Москва 24.

"Радиационный фон в норме"

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Нефункционирующая башенная градирня № 1 Запорожской АЭС (ЗАЭС) была атакована вечером 11 августа вместе с городом – спутником станции Энергодаром. По данным госкорпорации "Росатом", в 20:20 и 20:32 в объект попали два дрона ВСУ, после чего начался пожар. Локализовать его удалось только через три часа, отметили там.

"Мы расцениваем нападение на ЗАЭС не просто как провокацию, а как целенаправленный удар по безопасности инфраструктуры станции", – заявил журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.



Градирня – специальное устройство для охлаждения большого количества воды путем направленного потока воздуха. Такая техника применяется для снижения температуры теплообменных аппаратов, в том числе на АЭС.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук также уточнил в беседе с журналистами, что в пожаре полностью выгорели сепарационные пластиковые устройства. В этой ситуации потребуется капитальный ремонт, сказал он.

"Видимых повреждений несущих конструкций градирни, предварительно, не зафиксировано, но необходима профессиональная экспертная оценка о возможности дальнейшей эксплуатации. Конструкция градирни устояла, это положительный момент", – сказал Черничук.

В пресс-службе станции также обратили внимание, что возгорание никак не сказалось на ее работе.



состояние ядерного реактора, когда он заглушен и не производит энергию. – Прим. ред. ).

из сообщения пресс-службы Запорожской АЭС ЗАЭС работает штатно. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов" ().

Угрозу региону также не подтвердил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Мне поступает много звонков, сообщений, жители Запорожской области обеспокоены пожаром на Запорожской АЭС. Хочу всех заверить, что никакой опасности для Энергодара и всей области нет", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам Балицкого, Владимир Путин давал поручение повысить бдительность в отношении стратегических объектов. Поэтому специалисты приняли решения, которые позволяют безопасно работать в области и вовремя устранять все сложности.

"На сегодняшний день все подразделения в готовности, радиационный фон в норме, последствия пожара не окажут влияния на работу самой станции", – указал Балицкий.

О том, что атака не повлияла на безопасность объекта, заявили и в Ростехнадзоре по итогам мониторинга. Также в ГУ МЧС по региону подтвердили слова Балицкого, что радиационный фон в области соответствует естественному. В связи с этим слухи об эвакуации или якобы опасной ситуации – "вражеские вбросы с целью посеять недовольство и даже панику", отметили в администрации Энергодара.

"Новый шаг Киева на пути к катастрофе"

Атаку на ЗАЭС прокомментировал Владимир Зеленский. По его мнению, РФ сама устроила пожар на территории объекта.

"Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии. – Прим. ред.). Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности", – написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Инспекторы МАГАТЭ уже побывали на месте пожара и осмотрели последствия атаки, уточнили журналистам в пресс-службе ЗАЭС. В соцсетях организации уточняется, что эксперты сами "слышали звуки взрывов и видели густой дым".

"ЗАЭС сообщила команде о предположительной атаке дрона на одну из градирен на объекте. О последствиях для ядерной безопасности не сообщалось", – сказано в заявлении МАГАТЭ без указания на то, что дрон был запущен ВСУ.

В российском постпредстве при международных организациях в Вене подчеркнули: Россия будет добиваться, чтобы МАГАТЭ назвало виновную сторону обстрела.



из заявления российского постпредства при международных организациях в Вене Дальнейшее замалчивание этого лишь гипертрофирует чувство безнаказанности Киева.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ударом по ЗАЭС Киев принялся за ядерный террор континента. А председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем аккаунте предложил запустить хэштег #StopUkrainianNuclearTerrorism (рус.: Остановите украинский ядерный терроризм).

"По предварительным данным, дрон, которым боевики ВСУ ударили по Запорожской атомной электростанции, был запущен из города Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем режима Зеленского. Оператор БПЛА прекрасно видел, куда бьет. Это был целенаправленный и осознанный удар", – написал Рогов.

Атака ВСУ обеспокоила даже некоторых западных политиков. В частности, к диалогу стороны призвал канцлер Австрии Карл Нехаммер.



организованное Киевом мероприятие, куда Россию решили не звать. – Прим. ред.

Карл Нехаммер канцлер Австрии Нападения на ядерную инфраструктуру чрезвычайно опасны и обостряют ситуацию. Сегодняшний инцидент на Запорожской атомной электростанции подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке (). Необходимы деэскалация и переговоры.

А лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своих соцсетях и вовсе назвал удар по ЗАЭС "новым шагом на пути к катастрофе". По его мнению, подобными действиями Зеленский и его покровители в НАТО хотят вызвать глобальный хаос.