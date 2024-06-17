Фото: depositphotos/rospoint.ukr.net

Украинские власти допустили ошибку, не пригласив РФ на швейцарский мирный саммит. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью депутата Верховной рады Евгения Шевченко местным СМИ.

По словам Шевченко, Киев боялся, что российские представители могут повлиять на ситуацию во время саммита, однако вышло наоборот. Чиновник также выразил уверенность, что второго саммита уже не будет, так как первая конференция показала свою несостоятельность. Так, подавляющее большинство участников мероприятия высказались, что без участия российской стороны саммит был бесполезным, добавил Шевченко.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков уже заявил, что мирная конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке не принесла результатов в деле урегулирования военного конфликта.

С аналогичным заявлением выступил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что многие из стран, которые подписали итоговую декларацию, подтверждали понимание того, что серьезные переговоры без РФ не имеют перспективы.