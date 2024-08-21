Средства ПВО уничтожили еще три беспилотника в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Еще три вражеских беспилотника самолетного типа были сбиты силами ПВО над Брянской областью. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений не выявлено. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил губернатор.

Ранее в Брянской области уничтожили 15 беспилотников. По информации местных властей, в результате ЧП никто не пострадал.

Кроме того, в ночь на 21 августа произошла одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Так, средства ПВО уничтожили за ночь 10 беспилотников, летевших в сторону столицы.

Воздушной атаке со стороны Украины также подверглись Ростовская и Тульская области. На западе Ростовской области силы ПВО сбили украинскую ракету, а в Тульской области были уничтожены два дрона.