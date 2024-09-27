ПВО уничтожила ночью семь беспилотников в Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили в общей сложности семь беспилотников под Новошахтинском в Ростовской области в ночь на 27 сентября. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

В результате падения обломков в поле загорелась трава. Пожарные быстро потушили возгорание. Пострадавших и каких-либо разрушений на земле не выявлено, добавил губернатор.

Вечером 26 сентября атаке украинских беспилотников также подверглась Белгородская область. Системы ПВО уничтожили два вражеских дрона над территорией региона.

Еще одна атака БПЛА произошла в Брянской области. В ночь на 26 сентября над регионом сбили два беспилотника ВСУ, при воздушной атаке никто не пострадал.