Фото: телеграм-канал "Таганрог. Происшествия"

Беспилотник упал в промзоне Таганрога, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По словам Голубева, из-за падения беспилотного летательного аппарата загорелся склад лесоматериалов. В настоящее время уточняется информация о пострадавших. Губернатор подчеркнул, что на место ЧП отправились дежурно-спасательные службы.

Ранее российские силы ПВО уничтожили БПЛА Вооруженных сил Украины самолетного типа над Брянской областью. В результате инцидента никто не пострадал, также не было разрушений.

Между тем в ночь на 23 сентября системы ПВО РФ сбили три беспилотника киевского режима в Ростовской области. Из-за падения обломков в поле произошло возгорание сухой травы. Однако обошлось без пострадавших и разрушений.