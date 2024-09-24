Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее силы ПВО уничтожили за сутки 35 украинских БПЛА самолетного типа и ракету ATACMS. Также были сбиты три ракеты большой дальности "Нептун", две управляемые авиабомбы Hammer и снаряд HIMARS.

В ночь на 23 сентября российские системы ПВО сбили три беспилотника ВСУ в Ростовской области, в результате падения обломков в поле загорелась сухая трава. Обошлось без пострадавших и разрушений.