26 сентября, 06:36Происшествия
Средства ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ в Брянской области
Фото: 123RF/aapsky
Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
В результате воздушной атаки никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не выявлены. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Вечером 25 сентября силами ПВО уже был сбит украинский дрон над территорией Брянской области. Обошлось также без пострадавших и разрушений инфраструктуры.
В этот же день еще один украинский БПЛА нанес удар по жилому дому в Энергодаре Запорожской области. После атаки в доме вспыхнул пожар.
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