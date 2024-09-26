Средства ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ в Брянской области

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате воздушной атаки никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не выявлены. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 25 сентября силами ПВО уже был сбит украинский дрон над территорией Брянской области. Обошлось также без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

В этот же день еще один украинский БПЛА нанес удар по жилому дому в Энергодаре Запорожской области. После атаки в доме вспыхнул пожар.