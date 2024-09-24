Четыре человека пострадали после обстрела ВСУ Белгорода

Видео: телеграм-канал Readovka

Четыре мирных жителя пострадали после обстрела ВСУ Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале

По словам главы региона, в районе улицы 8 Марта снаряды попали в частные дома, в которых в момент атаки находились люди. В результате обстрела загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка, также повреждены 23 частных дома.

Сейчас пожарные расчеты тушат очаги возгораний, а пострадавших с различными осколочными ранениями доставляют в больницы Белгорода.

Гладков добавил, что на месте обстрела разворачивается ситуационный центр для жителей разрушенных и поврежденных домов, для родственников раненых и жителей района. В настоящее время информация о последствиях атаки ВСУ уточняется.

Ранее из-за атаки Вооруженных сил Украины два жителя были ранены в Шебекинском городском округе Белгородской области. Их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Также в результате обстрела были повреждены кровли, фасады, остекление и заборы в двух частных домовладениях.