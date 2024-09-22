Два жителя ранены в Шебекинском городском округе Белгородской области после атаки ВСУ

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Вооруженные силы Украины атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области с помощью БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, два мирных жителя получили ранения. Мужчина и женщина пострадали в селе Муром. С различными осколочными ранениями их доставили в городскую больницу №2 Белгорода. После оказания медицинской помощи женщина от госпитализации отказалась.

Кроме того, в Шебекине в результате обстрела повреждены кровли, фасады, остекление и заборы в двух частных домовладениях и легковой автомобиль.

Ранее 12 человек пострадали после атаки ВСУ на село Черемошное в Белгородской области. Семеро из них – бойцы российской самообороны, которые целый день помогали вернуть свет в дома приграничных сел. Также среди пострадавших – глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков и еще четверо мирных жителей, двое из которых помогали налаживать сети.

Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ 22 сентября.