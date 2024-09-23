23 сентября, 17:04Происшествия
Двое взрослых и один ребенок погибли при обстреле ВСУ белгородского села Архангельского
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Село Архангельское Шебекинского городского округа попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате погибли три мирных жителя, в том числе ребенок. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"От вражеского удара погибли жители – двое взрослых и подросток. Это невосполнимая утрата для всех нас", – говорится в сообщении Гладкова.
Глава региона также уточнил, что пострадали два мирных жителя – мальчик с минно-взрывной травмой и мужчина с ранением грудной клетки и бедра. Их везут в областную клиническую больницу.
Сейчас на месте работают оперативные службы.
Ранее ВСУ атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области с помощью БПЛА. В результате атаки два мирных жителя из села Муром получили ранения. Их доставили в городскую больницу №2 Белгорода.
ВСУ обстреляли детский сад в Белгороде