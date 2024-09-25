ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – написал глава области.

Ранее дрон украинских войск нанес удар по жилому дому в Энергодаре Запорожской области. В результате этого произошел пожар, однако никто не пострадал.

Еще один обстрел со стороны ВСУ произошел в Белгороде, в результате которого четыре человека получили различные ранения. В частности, в районе улицы 8 Марта снаряды попали в частные дома, в которых в момент атаки находились люди.