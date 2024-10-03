Депутат Чепа: атаки дронов ВСУ по России прекратятся с окончанием СВО

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Атаки беспилотников ВСУ по российским регионам прекратятся с окончанием спецоперации, заявил в беседе с "Лентой.ру" депутат Госдумы Алексей Чепа.

"Попытки запугать, попытки шантажировать российское руководство не приводят ни к каким результатам, а поражения (Украины. – Прим. ред.) на фронтах продолжают увеличиваться", – отметил депутат.

При этом РФ прикладывает все усилия для изменения ситуации, подчеркнул парламентарий. Каждый день сообщается о том, что ВС РФ освободили новые территории, напомнил Чепа.

Киев, в свою очередь, продолжает совершать провокации и вовлекать Североатлантический альянс в конфликт, но не приходит к желаемым результатам, добавил депутат. На фоне этого становится все больше террористических действий. Но силы ПВО РФ успешно отражают атаки украинских дронов, резюмировал Чепа.

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 113 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями.

До этого поселок Октябрьский в Белгородской области подвергся атаке украинских дронов. В результате погиб один из бойцов самообороны. Глава региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, во время воздушной атаки ранения получил местный житель.

