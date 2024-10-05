Несколько беспилотников сбиты и подавлены над Воронежской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Несколько беспилотников ВСУ были сбиты и подавлены силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью сбиты и подавлены несколько беспилотников", – написал он.

Губернатор сообщил, что согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, однако предупредил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

В ночь на 4 октября дежурные средства российской системы ПВО уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, Азовским морем и Ростовской областью.

Один из дронов упал на территорию нефтебазы в Воронежской области, где началось возгорание пустой цистерны. Пожар оперативно потушили.

