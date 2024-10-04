Силы ПВО за ночь сбили 18 украинских беспилотников

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, Азовским морем и Ростовской областью. Об этом сообщает Минобороны России.

"Над территорией Белгородской области уничтожено 6 БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожено и перехвачено 6 БПЛА, 5 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и один – над территорией Ростовской области", – уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее этой ночью губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства РЭБ подавили в Аннинском районе Воронежской области украинские беспилотники, после чего один из дронов упал на территорию нефтебазы, где началось возгорание пустой цистерны. По данным губернатора, обошлось без пострадавших.

До этого при атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область пострадала женщина. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, система противовоздушной обороны сработала над городом Старый Оскол. Женщина получила резаную рану стопы, бригада скорой помощи оказала ей медицинскую помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась.

