Министр культуры Франции предложила сделать платным вход в Нотр-Дам для туристов

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Министр культуры Франции Рашида Дати хочет сделать вход в собор Парижской Богоматери платным для туристов. Об этом она заявила в интервью газете Figaro.

По ее словам, с таким предложением она обратилась к парижскому архиепископу. Тариф по ее задумке будет символическим. Дати посчитала, что, если взимать за визит Нотр-Дама по пять евро с посетителя, можно будет собирать по 75 миллионов евро в год.

Как считает министр, взимание платы с посетителей собора может сохранить все церкви Парижа и Франции и будет восхитительным символом. Позднее министр культуры Франции пояснила в своих соцсетях, что церковные службы в Соборе Парижской Богоматери должны остаться бесплатными, при этом каждый культурный визит должен вносить свой денежный вклад в сохранение культурного наследия Франции.

Также Дати предложила, чтобы туристы из стран, не входящих в Евросоюз, платили за входные билеты в туристические места Франции больше, чем сами французы, к примеру, в парижский музей Лувр.

Ранее в соборе Парижской Богоматери завершились работы по установке восьми колоколов, отправленных на реставрацию после крупного пожара 2019 года. Теперь верующие и жители Парижа вновь смогут услышать звон колоколов с башен собора.

Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля 2019 года. Из-за возгорания обрушились шпиль, кровля и часы собора. Теперь собор Парижской Богоматери планируют открыть для посетителей 8 декабря текущего года.