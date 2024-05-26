Макрон: отреставрированный после пожара Нотр-Дам откроется 8 декабря

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Отреставрированный после пожара собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) заработает для посетителей уже 8 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой французского президента Эммануэля Макрона.

Он выступил в Берлине на мероприятии в честь 75-летия конституции ФРГ и пригласил гостей на летние Олимпийские игры. Также Макрон рассказал об открытии Нотр-Дама.

"Он будет отреставрирован и откроется 8 декабря", – подчеркнул глава страны.

Накануне отреставрированный крест вернули на крышу собора Парижской Богоматери. На церемонии присутствовали глава государственной организации Rebâtir Notre-Dame de Paris Филипп Жост и главный архитектор по вопросам исторических памятников Филипп Вильнев.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что Нотр-Дам собираются открыть для туристов и других граждан к концу этого года после пяти лет реконструкции. Она уточнила, что так быстро открыть собор удалось благодаря слаженным действиям инженеров, строителей и других рабочих.

Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля 2019 года. В результате обрушились шпиль, кровля и часы собора. При этом западный фасад и две башни уцелели. В тушении огня принимали участие около 400 пожарных.

При этом главный орган собора во время пожара не пострадал.

