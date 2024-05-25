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25 мая, 12:04

В мире

Отреставрированный крест вернули на крышу собора Парижской Богоматери

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Отреставрированный крест вернули на крышу собора Парижской Богоматери, который пострадал в результате пожара в 2019 году. Об этом сообщается в соцсетях собора.

"В пятницу 24 мая 2024 года крест с апсида собора, спроектированный в XIX веке Виолле-ле-Дюком и поврежденный при пожаре 2019 года, был благословлен монсеньером настоятелем Оливье Рибадо Дюма. Затем он был поднят на свое место на вершине апсиды", – отмечается в сообщении.

Собор подчеркнул, что на церемонии присутствовали глава государственной организации Rebâtir Notre-Dame de Paris Филипп Жост и главный архитектор по вопросам исторических памятников Филипп Вильнев.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что Нотр-Дам собираются открыть для туристов и других граждан к концу этого года после пяти лет реконструкции. Она уточнила, что так быстро открыть собор удалось благодаря слаженным действиям инженеров, строителей и других рабочих.

Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля 2019 года. В результате обрушились шпиль, кровля и часы собора. При этом западный фасад и две башни уцелели. В тушении огня принимали участие около 400 пожарных.

При этом главный орган собора во время пожара не пострадал.

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