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В Нотр-Даме завершили установку всех колоколов
Фото: ТАСС/ABACA/Khademian Farzaneh
В соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) завершились работы по установке восьми колоколов, отправленных на реставрацию после крупного пожара 2019 года. Об этом сообщает BFMTV.
"Еще один важный и символический шаг вперед, 64 дня до открытия!", – заявила министр культуры Франции Рашида Дати.
По ее словам, теперь верующие и жители Парижа вновь смогут услышать звон колоколов с башен парижского собора.
Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля 2019 года. Из-за пожара обрушились шпиль, кровля и часы собора. Теперь собор Парижской Богоматери планируют открыть для посетителей 8 декабря текущего года.
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