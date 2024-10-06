В Нотр-Даме завершили установку всех колоколов

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В соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) завершились работы по установке восьми колоколов, отправленных на реставрацию после крупного пожара 2019 года. Об этом сообщает BFMTV.

"Еще один важный и символический шаг вперед, 64 дня до открытия!", – заявила министр культуры Франции Рашида Дати.

По ее словам, теперь верующие и жители Парижа вновь смогут услышать звон колоколов с башен парижского собора.

Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля 2019 года. Из-за пожара обрушились шпиль, кровля и часы собора. Теперь собор Парижской Богоматери планируют открыть для посетителей 8 декабря текущего года.

