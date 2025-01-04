Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Эвакуация объявлена в ТЦ "Мега Химки" в Подмосковье, пишет ТАСС.

Такое объявление прозвучало для посетителей торгового центра, всех попросили отойти на несколько метров от здания. К ТЦ уже подъехал автомобиль пожарной службы, о причинах эвакуации не уточняется. Эту же информацию в беседе с РИА Новости подтвердила сотрудница сети.

Ранее посетителей "Мега Химки" были вынуждены эвакуироваться летом прошлого года. Охрана комплекса вывела всех людей на улицу и не пускала внутрь. Причины эвакуации не уточнялись. Похожие события чуть позже происходили в ТЦ "Европолис" на проспекте Мира. Причины инцидента также не назывались.

