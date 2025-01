Написанные после ранения уха картины Ван Гога будут впервые выставлены в Лондоне

Фото: artchive.ru

Две картины Винсента Ван Гога, которые художник написал во время лечения изувеченного уха, будут впервые выставлены в галерее Courtauld в Лондоне в феврале, сообщает The Guardian.

Речь идет о работах "Во дворе больницы в Арле" и "В палате больницы в Арле". Художник создал их в 1889 году. Он работал над этими полотнами в течение нескольких месяцев после того, как отрезал себе часть уха. Произведения оказались единственными из тех, которые постимпрессионист создал, находясь в стенах больницы в Арле на юге Франции.

В 1920-х годах картины приобрел швейцарский коллекционер Оскар Рейнхарт. После его смерти работы перешли в его коллекцию, которая хранилась в Винтертуре в Швейцарии. До недавнего времени произведения, состоящие в ней, запрещалось выдавать во временное пользование.

В 1970 году музей, расположенный на вилле Рейнхарта, был открыт для публичного посещения. Однако на данный момент арт-пространство вновь временно закрыто в связи с проведением строительных работ. Поэтому неизвестные картины планируется предоставить в аренду галерее Courtauld, которая продемонстрирует их на выставке Goya to Impressionism: Masterpieces from the Oskar Reinhart Collection. Побывать на ней можно будет в период с 14 февраля по 26 мая.

Выставка будет открываться подборкой картин художников, которые стали предшественниками импрессионистов. Посетители смогут увидеть такие работы, как "Натюрморт с тремя стейками лосося" Гойи, "Портрет умалишенного, страдающего манией полководца" Теодора Жерико и "Гамак" Курбе.

В сентябре 2024 года другое полотно Винсента Ван Гога "Пришвартованные каноэ", которое назвали редкой работой художника, продали на аукционе Christie’s в Гонконге за 27,6 миллиона долларов. Независимый арт-консультант назвал итоговую цену хорошей, так как ранние работы Ван Гога обычно сложно продать.