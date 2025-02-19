ТАСС: свыше 200 человек эвакуировали из ТЦ "Небо" на западе столицы

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Более 200 человек вывели из ТЦ "Небо" на западе Москвы из-за угрозы взрыва. О случившемся пишет ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб.

Речь идет о здании по адресу улица Авиаторов, дом 3, уточняется в публикации агентства.

Ранее неизвестный анонимно сообщил о якобы минировании отеля "Арарат Парк Хаятт" в центре Москвы. Тогда сотрудники полиции оперативно проверили поступившую информацию. Эвакуация персонала и посетителей из отеля не потребовалась.

