ТАСС: свыше 200 человек эвакуировали из ТЦ "Небо" на западе столицы

19 февраля, 22:57Происшествия
Фото: nebo-moscow.ru
Более 200 человек вывели из ТЦ "Небо" на западе Москвы из-за угрозы взрыва. О случившемся пишет ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб.
Речь идет о здании по адресу улица Авиаторов, дом 3, уточняется в публикации агентства.
Ранее неизвестный анонимно сообщил о якобы минировании отеля "Арарат Парк Хаятт" в центре Москвы. Тогда сотрудники полиции оперативно проверили поступившую информацию. Эвакуация персонала и посетителей из отеля не потребовалась.
Силовики начали проверку Павелецкого вокзала в Москве из-за угрозы минирования