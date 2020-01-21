Автоэксперт прокомментировал инициативу обязать пьяных нарушителей лечиться

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с Москвой 24 прокомментировал инициативу отправлять на принудительное лечение россиян, неоднократно совершающих правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. По мнению эксперта, идея хорошая, но нужно четко сформулировать критерии, по которым будет применяться "наказание".
"Вопросов сразу возникает много, а ответов пока мало. В общем и целом это нормально, но следующие критерии: количество раз, количество промилле, что значит в неположенном месте, – пока на эти вопросы ответов нет. Когда будет все последовательно и логично, тогда будет неплохо, чтобы эта норма заработала", – сказал Хайцеэр.
Эксперт добавил, что особое внимание следует уделить вопросу об "остаточном явлении" после употребления алкоголя.
"Человек вроде бы трезвый, но какое-то количество промилле существует. Это не всегда говорит о том, что водитель пьян. Все-таки это тонкая грань. Человек, который неадекватен за рулем, у которого кружится голова и так далее – все признаки опьянения. Это одно. Другое – какие-то доли остаточного явления, когда человек нормально соображает и причиной остаточного явления могут быть болезни. Все это нужно учитывать. Но пьяный и остаточные явления – это не одно и то же", – заключил Хайцеэр.
Ранее сообщалось, что россиян, которые не единожды совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, могут обязать на принудительное лечение.
Подобные положения разработают в МВД и Минюсте до 1 марта. После этого они войдут в состав проекта нового Кодекса об административных правонарушениях.
Отмечается, что суды смогут направлять на обязательное лечение от алкоголизма тех, кто неоднократно нарушал закон, будучи в нетрезвом виде, и тех, кто распивал алкоголь в неположенных местах.
Помимо этого, в юрисдикцию судов войдет направление нарушителей на диагностику и медицинскую или социальную реабилитацию. В настоящее время такие меры действуют в отношении зависимых от наркотиков людей.
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