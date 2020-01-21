Автоэксперт прокомментировал инициативу обязать пьяных нарушителей лечиться

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с Москвой 24 прокомментировал инициативу отправлять на принудительное лечение россиян, неоднократно совершающих правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. По мнению эксперта, идея хорошая, но нужно четко сформулировать критерии, по которым будет применяться "наказание".

"Вопросов сразу возникает много, а ответов пока мало. В общем и целом это нормально, но следующие критерии: количество раз, количество промилле, что значит в неположенном месте, – пока на эти вопросы ответов нет. Когда будет все последовательно и логично, тогда будет неплохо, чтобы эта норма заработала", – сказал Хайцеэр.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального союза автомобилистов Такая практика, которую предлагают сейчас, принудительно лечить тех, кто неоднократно садится за руль в нетрезвом состоянии, тем самым подвергая угрозе водителей и пешеходов, есть во всем мире. Мы понимаем, что водитель, который сел в таком состоянии за руль, опасен. Но я бы применил определенную норму: что именно считать нетрезвым, есть же еще и остаточное явление после употребления алкоголя.

Эксперт добавил, что особое внимание следует уделить вопросу об "остаточном явлении" после употребления алкоголя.

"Человек вроде бы трезвый, но какое-то количество промилле существует. Это не всегда говорит о том, что водитель пьян. Все-таки это тонкая грань. Человек, который неадекватен за рулем, у которого кружится голова и так далее – все признаки опьянения. Это одно. Другое – какие-то доли остаточного явления, когда человек нормально соображает и причиной остаточного явления могут быть болезни. Все это нужно учитывать. Но пьяный и остаточные явления – это не одно и то же", – заключил Хайцеэр.

Ранее сообщалось, что россиян, которые не единожды совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, могут обязать на принудительное лечение.

Подобные положения разработают в МВД и Минюсте до 1 марта. После этого они войдут в состав проекта нового Кодекса об административных правонарушениях.

Отмечается, что суды смогут направлять на обязательное лечение от алкоголизма тех, кто неоднократно нарушал закон, будучи в нетрезвом виде, и тех, кто распивал алкоголь в неположенных местах.

Помимо этого, в юрисдикцию судов войдет направление нарушителей на диагностику и медицинскую или социальную реабилитацию. В настоящее время такие меры действуют в отношении зависимых от наркотиков людей.



Соболева Илона