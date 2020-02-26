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Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал прекратить на радио ротацию песен с упоминанием алкоголя. Об этом этом он написал на своей странице в Telegram.

"Включаю сегодня днем радио, а там играет "Мэри Джейн" Евгения Маргулиса. Хороший музыкант, приятная музыка, но какие слова? "Где ты Мэри Джейн? С кем ты пьешь портвейн? До утра". Мы не придаем этому большого значения, мол, это всего лишь музыка, но ведь смысл отпечатывается в памяти", – написал политик.

Жириновский уверен, что граждане, услышав по радио связанные с алкоголем песни, могут решить, что его употребление является для народа нормой. Руководитель фракции отметил, что считает необходимым полностью исключить любую явную или скрытую пропаганду алкоголя.

"Говорить публично или петь о выпивке должно быть абсолютно неприличным. Молодежь уже пьет значительно меньше, так зачем мы их заставляем обратить внимание на алкоголь?" – заключил политик.

Об отказе от алкоголя лидер ЛДПР говорит не в первый раз. Недавно политик выступал с предложением о восстановлении Всероссийского общества трезвенников, а в конце прошлого года он призывал депутатов не пить спиртное в новогоднюю ночь. Также он предлагал коллегам воздержаться от курения.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли выступила с предложением использовать биометрию и сайт госуслуг для подтверждения возраста покупателей при продаже алкоголя в Сети. Эксперты подобную инициативу не поддержали, сочтя ее усложнением налаженного процесса торговли.

Также в России предложили принудительно лечить алкоголиков и наркоманов. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что такие граждане становятся опасны для общества, а потому необходимо отправлять их на лечение в клиники.