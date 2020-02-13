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Москва 24

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Политика

13:39

В Госдуме предложили создать в России министерство одиночества

власть политика общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В России необходимо создать министерство, которое будет заниматься вопросами одиночества, заявил Владимир Жириновский на заседании Госдумы.

"В Британии было создано министерство одиночества, мы не создали. У нас все люди одинокие. Больше всего в Москве, молодые – 25 лет и старше. В вузе не поженились, на работе – не с кем, и они одиноки. Живут с престарелыми родителями. Нам придется создавать", – приводит слова Жириновского Агентство "Москва".

По его словам, такое министерство точно создадут в России, но, "как обычно, с опозданием в 30–40 лет".

Ранее Жириновский заявил, что прочтет лекцию для молодежи в День всех влюбленных. По его словам, рассказывать о любви он будет в своем кабинете. Политик уверен, что существуют разные виды любви, о которых он поведает молодым россиянам. Также Жириновский подчеркнул, что такого мероприятия никто не будет проводить во всей России.

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