Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Закон устанавливает величину прожиточного минимума до 1 июля предстоящего года, исходя из среднедушевого дохода за предыдущий год. С 1 января 2021 года МРОТ составит 12 тысяч 792 рубля в месяц.
Документ предполагает, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. Также вводится запрет на снижение МРОТ даже в том случае, если медианная заработная плата снизится.
Кроме того, президент РФ подписал закон, который упрощает порядок обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных фото- и видеокамерами.
В соответствии с законом жалоба может быть подана в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
При этом закон позволяет установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено.
Ранее Путин запретил продажу веселящего газа в немедицинских целях. Закон накладывает запрет и на потребление закиси азота физическими лицами с целью изменения состояния организма.
С 1 января в России вступят в силу новые правила, законы и поправки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: