Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Закон устанавливает величину прожиточного минимума до 1 июля предстоящего года, исходя из среднедушевого дохода за предыдущий год. С 1 января 2021 года МРОТ составит 12 тысяч 792 рубля в месяц.

Документ предполагает, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. Также вводится запрет на снижение МРОТ даже в том случае, если медианная заработная плата снизится.

Кроме того, президент РФ подписал закон, который упрощает порядок обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных фото- и видеокамерами.

В соответствии с законом жалоба может быть подана в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

При этом закон позволяет установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено.

Ранее Путин запретил продажу веселящего газа в немедицинских целях. Закон накладывает запрет и на потребление закиси азота физическими лицами с целью изменения состояния организма.