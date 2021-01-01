В России увеличили МРОТ и прожиточный минимум

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С 1 января изменился подход к установлению уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Закон устанавливает величину прожиточного минимума до 1 июля предстоящего года, исходя из среднедушевого дохода за предыдущий год. Таким образом, прожиточный минимум в 2021 году составит 11 653 рубля, а МРОТ – 12 792 рубля в месяц.

Документ также предполагает, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. Также вводится запрет на снижение МРОТ даже в том случае, если медианная заработная плата снизится.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам ранее заявила, что МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения впервые.