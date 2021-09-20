Путин продлил действие контрсанкций до конца 2022 года

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2022 года действия контрсакций, введенных в ответ на санкции против России. Документ опубликован на официальный интернет-портале правовой информации.
"В целях защиты национальных интересов Российской Федерации <...> постановляю продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ", – говорится в документе.
Путин также поручил правительству страны обеспечить реализацию мер, предусмотренных данным указом, а также при необходимости подготовить предложения по изменению срока его действия.
В 2014 году Европейский союз ввел санкции в отношении России на фоне событий на востоке Украины и воссоединения с Крымом. Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений. В связи с этим Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяв курс на импортозамещение.
В июле 2021 года ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что число россиян, выступающих против продовольственного эмбарго – контрсанкций – увеличилось до 36%. По-прежнему его одобряют 57% россиян. Выросло также количество граждан, считающих, что санкции в отношении РФ положительно сказались на стране: 31% в 2021 году против 18% в 2014 году.
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