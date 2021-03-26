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Экономика

13:53

Посол Италии назвал технической ошибкой эмбарго на пармезан в России

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские власти должны исключить пармезан из списка продуктов, запрещенных к ввозу в Россию с 2014 года, эмбарго на импорт данного сорта сыра является "технической ошибкой", заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано. Об этом сообщает Forbes.

"По моему мнению, [пармезан] был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы", – сказал Терраччано.

Дипломат подчеркнул, что в Италии понимают необходимость симметричного ответа на санкции Евросоюза и не настаивают на полной отмене продуктовых контрсанкций.

"Но мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена. Это было бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на международные осложнения", – пояснил он.

Терраччано отметил, что Италия хотела бы сохранить Россию в качестве партнера с поддержанием диалога по взаимовыгодным вопросам и не желает ее изоляции.

"Разногласия не должны сказываться на сотрудничестве в других секторах", – подытожил дипломат.

ЕС ввел санкции в отношении России в 2014 году на фоне событий на востоке Украины и воссоединения с Крымом. В качестве ответных мер Владимир Путин своим указом запретил импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

В ноябре прошлого года Путин продлил действие экономических санкций против стран, установивших санкции в отношении России, до 31 декабря 2021 года.

"Специальный репортаж": "наш ответ пармезану"

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