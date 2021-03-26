Посол Италии назвал технической ошибкой эмбарго на пармезан в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российские власти должны исключить пармезан из списка продуктов, запрещенных к ввозу в Россию с 2014 года, эмбарго на импорт данного сорта сыра является "технической ошибкой", заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано. Об этом сообщает Forbes.
"По моему мнению, [пармезан] был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы", – сказал Терраччано.
Дипломат подчеркнул, что в Италии понимают необходимость симметричного ответа на санкции Евросоюза и не настаивают на полной отмене продуктовых контрсанкций.
"Но мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена. Это было бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на международные осложнения", – пояснил он.
Терраччано отметил, что Италия хотела бы сохранить Россию в качестве партнера с поддержанием диалога по взаимовыгодным вопросам и не желает ее изоляции.
"Разногласия не должны сказываться на сотрудничестве в других секторах", – подытожил дипломат.
ЕС ввел санкции в отношении России в 2014 году на фоне событий на востоке Украины и воссоединения с Крымом. В качестве ответных мер Владимир Путин своим указом запретил импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.
В ноябре прошлого года Путин продлил действие экономических санкций против стран, установивших санкции в отношении России, до 31 декабря 2021 года.
"Специальный репортаж": "наш ответ пармезану"
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