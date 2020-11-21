Путин продлил действие контрсанкций до конца 2021 года

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин подписал указ о продлении экономических санкций против стран, установивших санкции в отношении России, до 31 декабря 2021 года. Документ представлен на портале правовой информации.

Правительство получило поручение по обеспечению мер, направленных на реализацию данного указа. Также правительству поручили при необходимости внести предложения по изменению сроков действия контрсанкций.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о санкциях для иностранных сайтов за цензуру против российских СМИ. Согласно документу, за ограничение доступа к общественно значимой информации на территории РФ по расовой, национальной и политической принадлежности предусматриваются административные штрафы, блокировка и замедление трафика.