Пушков прокомментировал заявление Госдепа о праве ответа на контрсанкции РФ

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Госдепартамента США о праве ответа американской стороны на контрсанкции России.

Накануне в Госдепе оценили ответные меры России на новые санкции США. В Вашингтоне посчитали подобное решение эскалацией. Кроме того, американские власти оставили за собой право ответить на контрмеры РФ

"Госдепу, оставившему за собой право ответить на контрмеры России, лучше не отвечать", – заявил Пушков в своем Twitter.

Госдепу, оставившему за собой право ответить на контрмеры России, лучше не отвечать. Пусть почитают заявление Байдена о стремлении США к де-эскалации. А не то саммит, который планирует Байден, точно не состоится. США уже ввели санкции. Госдепу лучше сделать паузу, скушать Твикс. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 17, 2021

Российский сенатор посоветовал представителям американского внешнеполитического ведомства ознакомиться с заявлением президента Джо Байдена о стремлении США к деэскалации. В противном случае саммит, запланированный американским лидером, не состоится, отметил Пушков.

"Госдепу лучше сделать паузу, скушать Твикс", – резюмировал сенатор.

Ранее Пушков прокомментировал предложение президента США Джо Байдена провести двусторонний саммит с Россией. По мнению сенатора, переговоры связаны с эскалацией конфликта в Донбассе.