Россияне стали хуже относиться к продовольственному эмбарго – СМИ

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В России возросло число осуждающих продуктовые контрсанкции, введенные в 2014 году. При этом большая часть соотечественников по-прежнему поддерживает эмбарго, сообщает РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
К 2021 году 57% россиян заявили, что одобряют контрсанкции, а доля противников ограничений выросла до 36%. Больше всего недовольных запретом оказалось в Москве и Санкт-Петербурге.
Кроме того, стало больше россиян, которые полагают, что введенные против России иностранными государствами санкции положительно отразились на стране. Если в 2014 году таких людей было 18%, то в 2021 году – уже 31%.
Ранее посол Италии в Москве Паскуале Терраччано заявил, что российские власти должны исключить пармезан из списка продуктов, запрещенных к ввозу в Россию с 2014 года. По его словам, эмбарго на импорт данного сорта сыра является технической ошибкой.
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