В ОП назвали итальянцев "хитрыми" из-за желания возить пармезан в РФ

08:10
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Первый зампред комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Общественной палаты (ОП) РФ, фермер и сыровар Олег Сирота прокомментировал заявление посла Италии в Москве Паскуале Терраччано о пармезане.
В эфире радиостанции "Говорит Москва" он назвал ситуацию смешной, а итальянцев – хитрыми, а также объяснил просьбу дипломата исключить сыр из санкционного списка желанием выйти на российский рынок с заниженными ценами.
По словам Сироты, Италия напирает на то, что пармезан является безлактозным. Однако на неделе "любой сыр, который пролежал в погребе больше шести недель, становится практически безлактозным", отметил фермер.
Зампред ОП выразил мнение, что итальянцы скоро навсегда потеряют российский рынок, так как в РФ идет импортозамещение молочной продукции, поэтому они и "пытаются запрыгнуть в последний эшелон уходящего поезда".
Сирота заключил, что изготовление пармезана требует существенных денежных трат, а сыр в России будет дорогим, пока не будет перепроизводства. В то же время доступ Италии на рынок означает, что "они будут заходить с демпинга".
"Дайте нам, фермерам, только время, еще пять-шесть лет, чтоб не было доступа на наш рынок, надо быть реалистами. Мы не то, что наш рынок отвоюем, мы экспортировать будем и за их рынок еще повоюем с ними же, вот потому они и суетятся", – сказал он.
В декабре Россия продлила срок продуктового эмбарго до конца 2021 года. Запрет ввоза некоторых видов продукции из стран, которые ввели экономические санкции в отношении российских граждан или юридических лиц, был введен в 2014 году.
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