Захарова прокомментировала просьбу посла Италии снять ограничения на ввоз пармезана в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Мария Захарова призналась, что любит российские сыры, комментируя просьбу посла Италии в Москве Паскуале Терраччано исключить пармезан из списка продуктов, запрещенных к ввозу в Россию.
"Без ущерба нежным чувствам, которые я испытываю к итальянским коллегам, хочу сказать, что мне нравятся российские сыры – костромские, краснодарские", – приводит слова Захаровой ТАСС.
Она напомнила, что в феврале 2019 года в пресс-центре МИД в рамках проекта "Гастрономическая карта России" проходила дегустация сыров. Посетившие мероприятие иностранные журналисты не могли поверить, что пробовали сыры российского производства.
Захарова отметила, что прекрасным российским производителем является Олег Сирота. Также недалеко от Солнечногорска живет американец Джей Клоуз, преуспевший в сыроварении.
ЕС ввел санкции в отношении России в 2014 году на фоне событий на востоке Украины и воссоединения с Крымом. В качестве ответных мер Владимир Путин своим указом запретил импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.
В ноябре прошлого года Путин продлил действие экономических санкций против стран, установивших санкции в отношении России, до 31 декабря 2021 года.
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