Во Всемирном банке заявили, что пандемия привела к росту глобальной нищеты

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Пандемия COVID-19 привела к росту глобальной нищеты и усугубила неравенство в доходах, заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс на онлайн-конференции банка.
По его словам, 40% самых богатых людей быстро восстановились, а 40% беднейших остались на прежнем уровне. Кроме того, в условиях крайней нищеты оказались на 100 миллионов человек больше.
Мэлпасс отметил, что в следующем году ВВП вернется на допандемийные уровни в государствах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Однако на восстановление доходов на душу населения до показателей 2019 года потребуется больше времени.
"В 2020 году в крайней нищете – то есть на сумму 1,9 доллара в день – жило 9,4% человечества против ожидавшихся 8,2%, в 2021-м – 9,1% по сравнению с допандемийным прогнозом в 7,8%. Несколько сот миллионов человек опустились ниже уровня бедности, если использовать критерии стран со средним уровнем доходов. Мы также видим значительный откат в сферах гендерного равенства, образовательных достижений и даже калорийности питания", – приводит слова Мэлпасса РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в текущем году. Прогноз на 2021 год улучшился с 3,2 до 4,3%. При этом прогнозы Всемирного банка на 2022 и 2023 годы ухудшились до 2,8 и 1,8%.
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