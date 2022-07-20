"Газпром" повторно запросил у Siemens документы по возврату турбины для "Северного потока"

Фото: ТАСС/DPA/Jens Büttner

Российская компания "Газпром" так и не получила от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя для "Северного потока", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

"В этих обстоятельствах "Газпром" снова запросил компанию Siemens предоставить такие документы", – говорится в сообщении.

В "Газпроме" подчеркнули, что гарантированный возврат направленного ранее на ремонт двигателя в условиях санкций и последующий капремонт других двигателей для газопровода напрямую влияют на его безопасную эксплуатацию.

Ранее Владимир Путин заявил, что если России не вернут турбину для "Северного потока", прокачка топлива по данному маршруту сократится с 60 до 30 миллионов кубометров в сутки.

Также российский лидер обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы должна быть отправлена еще одна машина, которая вышла из строя. По словам президента, в Siemens это подтвердили.

До этого аналитик Игорь Юшков предупредил, что работу газопровода "Северный поток" могут остановить как раз к началу отопительного сезона в Европе. По словам специалиста, такое развитие событий вполне вероятно, если Канада откажется от системного ремонта газовых турбин. Юшков пояснил, что в таком случае газопроводу придется снижать пропускную способность, ведь следующую турбину тоже нужно ремонтировать, но сделать это смогут только в Канаде.

