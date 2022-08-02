Канцлер ФРГ Шольц осмотрит турбину для "Северного потока" на заводе Siemens

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Отремонтированная турбина для "Северного потока" до сих пор находится в Германии. 3 августа ее осмотрит канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Отмечается, что немецкий политик посетит с рабочим визитом компанию Siemens Energy.

В Siemens Energy подтвердили РИА Новости, что канцлер Германии вместе с гендиректором компании Кристианом Брухом осмотрят двигатель, готовый к дальнейшей транспортировке в Россию.

29 июля замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что доставка турбины в Германию не соответствует контракту. По его словам, после решения вопроса с турбинами для "Северного потока" газ направят в Европу по трубопроводу в прежнем режиме. Вместе с тем он опасается, что если конечной точкой доставки будет Россия, то Канада отзовет разрешение на перевозку и ремонт двигателей.

Ранее сообщалось, что турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России. Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул безосновательность любых обвинений в адрес России по данному поводу.

До этого Владимир Путин заявил, что, если РФ не вернут турбину для "Северного потока", прокачка топлива по данному маршруту сократится с 60 до 30 миллионов кубометров в сутки.