Шольц вступился за Трюдо после критики за возврат турбины "Газпрому"

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Канцлер Германии Олаф Шольц вступился за премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который подвергся критике из-за решения вернуть турбину "Газпрому". Об этом сообщает The Globe and Mail.

"Я считаю критику Джастина Трюдо и его правительства абсолютно безосновательной. Решение отправить турбину – едва ли услуга "Газпрому". Это мощный сигнал поддержки Германии и Европы. Как ослабление Германии и Европы может помочь Украине?" – заявил канцлер ФРГ.

Шольц выразил свое несогласие с заявлениями о том, что российский "Газпром" "одурачил" Трюдо после того, как холдинг заявил, что не может гарантировать поставки газа из-за чрезвычайных обстоятельств.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что благодаря решению Трюдо "Газпром" лишился предлога сокращать или останавливать поставки газа.

29 июля замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что поставка турбины для газопровода "Северный поток" после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. По его словам, после решения вопроса с турбинами для "Северного потока" газ направят в Европу по трубопроводу в прежнем режиме. Вместе с тем он опасается, что если конечной точкой доставки будет являться Россия, то Канада отзовет разрешение на перевозку и ремонт двигателей.

Ранее сообщалось, что турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России.

Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул безосновательность любых обвинений в адрес России по данному поводу.

До этого Владимир Путин заявил, что, если РФ не вернут турбину для "Северного потока", прокачка топлива по данному маршруту сократится с 60 до 30 миллионов кубометров в сутки.

Также российский лидер обратил внимание на то, что в конце июля на ремонтные работы должна быть отправлена еще одна машина, которая вышла из строя. По словам президента, в Siemens это подтвердили.

