Цена газа в Европе превысила 3 300 долларов за тысячу кубометров

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Цена на газ в Европе впервые с начала марта поднялась выше 3 300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Уточняется, что стоимость газа в Европе выросла с начала дня более чем на 10%. При этом цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 3 313 долларов за тысячу кубометров.

Ранее глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин выразил мнение, что подорожание газа до трех тысяч долларов за тысячу кубометров является только началом проблем европейцев. По словам специалиста, у Брюсселя и Москвы разные подходы к решению энергетического вопроса. Первый хочет получить газ в обмен на турбину, второй нуждается в гарантиях снятия санкций в области технологий, что в дальнейшем позволит ей без проблем эксплуатировать силовую установку.

