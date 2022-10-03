В МИД Австрии вызвали посла РФ из-за референдумов в Донбассе

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МИД Австрии вызвал посла России из-за референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщило министерство в Twitter.

МИД вызвало посла, чтобы "направить четкий сигнал". Министерство также назвало проведение референдумов на указанных территориях нарушением международного права.

Ранее временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя вызвали в министерство иностранных дел Литвы. Его объявили персоной нон грата в республике и обязали покинуть территорию страны в течение пяти дней.

С 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России. В Донецкой Народной Республике за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в Луганской – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации состоялось в Кремле 30 сентября.



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