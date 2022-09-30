Путин в разговоре с Королем Бахрейна подтвердил готовность к переговорам с Киевом

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Владимир Путин в разговоре с Королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой подтвердил готовность к переговорам с Киевом в случае его заинтересованности. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Отмечено, что российская сторона в случае заинтересованности киевских властей готова к возобновлению с ними переговорного процесса", – говорится в материале.

Кроме того, российский лидер сообщил Королю Бахрейна о подписании договоров по вхождению ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Лидеры двух стран также обсудили двустороннее сотрудничество.

"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-бахрейнских отношений в традиционно дружественном, взаимовыгодном и конструктивном ключе", – рассказала пресс-служба Кремля.

Путин также подтвердил, что переданное ранее приглашение Королю Бахрейна посетить Россию остается в силе.

Ранее Путин призвал Украину немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Об этом он заявил, выступая в Кремле по итогу референдумов.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов вернуться к переговорам с Россией, но лишь в том случае, если у страны будет другой глава.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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