ВКС РФ нанесли удары по местам скопления ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по местам скопления подразделений Вооруженных сил Украины в Запорожской области, заявил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наши ВКС и артиллерия удачно отработали по военным целям и огневым позициям в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном, Железнодорожном", – сказал он.

По словам Рогова, российские военные поразили позиции украинских войск, на которых формируется группировка для возможного наступления. Он отметил, что Киев продолжает перебрасывать на запорожское направление тяжелое вооружение, бронетехнику и РСЗО.

Ранее он рассказал, что наступление украинских войск на Запорожье может начаться до зимы. По его словам, в настоящее время на запорожском направлении ведется перегруппировка украинских формирований.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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