13:46Политика
ВКС РФ нанесли удары по местам скопления ВСУ в Запорожской области
Фото: Минобороны РФ
Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по местам скопления подразделений Вооруженных сил Украины в Запорожской области, заявил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Наши ВКС и артиллерия удачно отработали по военным целям и огневым позициям в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном, Железнодорожном", – сказал он.
По словам Рогова, российские военные поразили позиции украинских войск, на которых формируется группировка для возможного наступления. Он отметил, что Киев продолжает перебрасывать на запорожское направление тяжелое вооружение, бронетехнику и РСЗО.
Ранее он рассказал, что наступление украинских войск на Запорожье может начаться до зимы. По его словам, в настоящее время на запорожском направлении ведется перегруппировка украинских формирований.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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