Власти Запорожской области рассказали о переброске войск ВСУ на три направления

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что командование ВСУ перебрасывает войска на три направления.

"Основные направления, куда перебрасывают, – Ореховское, Гуляйпольское и Каменское. Перебрасываются войска с херсонско-криворожского направления, через Днепропетровск", – рассказал Рогов в эфире "Соловьев Live".

По его словам, ВСУ передислоцируют живую силу, бронетехнику, вертолеты, противотанковые пушки, гаубицы, американские системы РСЗО, а также артиллерию.

Представитель администрации региона добавил, что разведка отслеживает перегруппировку украинских войск.

Ранее Рогов рассказал, что Киев усиливает группировку войск на запорожском направлении. По его словам, в настоящее время линия обороны усиливается, так как ВСУ могут бросить на прорыв максимальные силы. Он уточнил, что противник планирует дойти до Бердянска, захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.

До этого он рассказал, что наступление украинских войск на Запорожье может начаться до зимы. По его словам, в настоящее время на запорожском направлении ведется перегруппировка украинских формирований.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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