Киев усиливает группировку на Запорожском направлении

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Киев усиливает группировку войск на Запорожском направлении, заявил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Запорожское направление становится основным для наших противников в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Сейчас освободившиеся силы на Херсонском направлении будут переброшены на запорожский участок фронта", – рассказал Рогов.

Он уточнил, что в настоящее время линия обороны усиливается, так как ВСУ могут бросить на прорыв максимальные силы. По его словам, они планируют дойти до Бердянска, захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.

Ранее Рогов заявил, что на стороне ВСУ воюют арабские наемники. Всего, по его словам, в Запорожской области действуют боевики из 34 государств.

Среди военных, которые принимают участие в активных боевых действиях по линии соприкосновения, со стороны ВСУ более половины составляют именно иностранцы.

До этого он рассказал, что наступление украинских войск на Запорожье может начаться до зимы. По его словам, в настоящее время на запорожском направлении ведется перегруппировка украинских формирований.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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