В ДНР сообщили об освобождении двух населенных пунктов

Фото: Минобороны РФ

Штаб территориальной обороны ДНР заявил об освобождении населенных пунктов Перше Травня и Андреевка в республике. Об этом ведомство рассказало в своем телеграм-канале.

"По состоянию на 29 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Перше Травня и Андреевку", – говорится в публикации.

Кроме того, стало известно, что ВСУ за минувшие сутки потеряли более 60 бойцов, сражаясь с ВС РФ и силами ДНР.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что город Угледар в Донецкой области будет освобожден в ближайшее время.

По его словам, угледарское направление является важным. Поэтому благодаря пониманию необходимости выполнения задач, уточнил он, город будет освобожден. Пушилин подчеркнул, что контроль ВС РФ над Угледаром откроет возможность продвижения на Краматорск и Славянск.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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