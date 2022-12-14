Брянский губернатор Богомаз сообщил о сработавшей системе ПВО над Клинцами

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над городом Клинцы сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, ПВО сработала из-за выпущенных ракет со стороны Вооруженных сил Украины.

"Благодаря профессиональным действиям военных Вооруженных сил Российской Федерации ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты", – написал глава региона.

До этого украинские военные обстреляли Клинцы в ночь на 13 декабря. Ракета была сбита российскими ПВО. О пострадавших не сообщалось.

Ранее на железнодорожных путях в Брянской области произошел взрыв. Инцидент был зафиксирован на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка. Там сработало взрывное устройство. В результате происшествия никто не пострадал.

Позже начать расследование дела поручился СК РФ. Сообщалось, что следователи установят причастных к инциденту и привлекут их к уголовной ответственности.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!